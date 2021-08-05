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Мэрия Хабаровска завела в Instagram аккаунт о дружбе Сибири и Дальнего Востока с Японией

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Администрация Хабаровска завела новый аккаунт в сети Instagram о дружественных связях двадцати городов России с Японией, сообщает в четверг пресс-служба мэрии.

"Управление международных связей администрации Хабаровска создало официальную страничку "Ассоциации городов Дальнего Востока и Сибири по дружественным связям с городами Японии", - говорится в сообщении.

На странице размещаются публикации о городах, которые входят в Ассоциацию, их достопримечательностях, истории и памятных датах. Фотографии сопровождаются информацией на двух языках - русском и японском.

"Покажем всю красоту наших городов, чтобы вы захотели приехать к нам", - написано в шапке профиля.

Так, среди публикаций уже есть информация об уникальных таежных селах Иркутской области, история появления Триумфальной Арки во Владивостоке, новости о спортивных соревнованиях в Хабаровске, а также видео-экскурсия по Улан-Удэ и данные об установлении дружественных связей с Японией, которые сопровождаются снимком соответствующего исторического документа.

Как сообщает мэрия, в 1970 году для укрепления дружественного и экономического сотрудничества между Советским Союзом и Японией были созданы Ассоциации глав Советских и Японских городов, куда вошли портовые города Японии и городов Дальнего Востока и Сибири. Был налажен обмен делегациями, как молодежными, так и делегациями жителей городов, которые входили в Ассоциацию. Также в 1970 году состоялась первая встреча российских и японских мэров, которая прошла в Хабаровске. В своем современном виде "Ассоциация городов Дальнего Востока и Сибири по дружественным связям с городами Японии" была создана 10 марта 2000 года, отмечает пресс-служба. Встречи мэров проходили ежегодно, однако намеченная в этом году встреча, из-за коронавируса, перенесена на 2022 год.

Дальний Восток Сибирь Япония

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