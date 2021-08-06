Блинкен обсудил с главой МИД Украины предстоящий визит Зеленского в США

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе встречи с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и главой администрации президента Андреем Ермаком обсудили визит украинского президента Владимира Зеленского в Вашингтон, сообщил представитель Госдепартмаента Нед Прайс.

Согласно сообщению Госдепа, стороны также обсудили возможности для углубления сотрудничества двух стран в ходе предстоящего визита Зеленского.

Блинкен также выразил "приверженность Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии России в Украине".

Ранее госсекретарь США заявлял, что в ходе встречи с министром иностранных дел Украины намерен поднять темы защиты украинской территории от "внешней агрессии", региональные вызовы и украинские реформы.

"У нас очень много работы, которую надо сделать. Соединенные Штаты привержены независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины... Мы вместе будем отстаивать сильную Украину, способную защитить себя от внешней угрозы", - сказал Блинкен журналистам перед началом переговоров с Кулебой.

Блинкен и Кулеба также заявили, что займутся подготовкой намеченного на 30 августа визита в Вашингтон президента Зеленского.