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Глава МИД Украины встретился в Вашингтоне с советником президента США

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - В Вашингтоне состоялась встреча руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака и министра иностранных дел Дмитрия Кулебы с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джейкобом Салливаном, сообщается на сайте Офиса президента Украины.

"Собеседники обсудили подготовку визита президента Украины Владимира Зеленского в США и его встречу с президентом Джо Байденом 30 августа. Украинская и американская стороны также обсудили развитие ситуации на востоке (Украины - ИФ)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что особое внимание было уделено вопросам расширения стратегического партнерства между двумя государствами и последним достижениям в процессе реформирования судопроизводства на Украине и других важных реформ. Во время пребывания Ермака и Кулебы в США запланированы также встречи с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, представителями Сената и ведущих аналитических центров.

США Вашингтон Украина Дмитрий Кулеба Андрей Ермак Джейкоб Салливан

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