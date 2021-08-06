Парламент Молдавии пришлось эвакуировать во время обсуждения нового кабмина

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Отключение электричества и возникновение угрозы пожара привели к эвакуации людей из здания парламента Молдавии во время обсуждения вопроса об утверждении нового правительства.

Во время обсуждения вопроса об утверждении нового правительства в пятницу в зале заседаний парламента погас свет. В связи с этим председатель парламента Игорь Гросу объявил перерыв, чтобы "технические работники устранили неполадки". Затем оказалось, что сработала пожарная сигнализация, всех людей эвакуировали из здания.

Как сообщили журналистам в пресс-службе парламента, позднее выяснилось, что пожарная сигнализация сработала в связи с небольшим задымлением на кухне в парламентской столовой. Неполадки были устранены технической службой парламента.

Перебои в электроснабжении в Молдавии связаны с неблагоприятными погодными условиями. С вечера четверга по всей республике идут ливни со шквалистым ветром. К утру пятницы около 50 населенных пунктов в разных регионах республики остались без электричества. В Кишиневе многие улицы затоплены, движение транспорта затруднено.

В пятницу кандидат на пост премьер-министра Молдавии Наталья Гаврилица представляет в парламенте состав и программу деятельности нового правительства. Голосование по выражению вотума доверия правительству будет проходить открыто, во второй половине дня. Для принятия решения необходим 51 голос.

У пропрезидентской партии "Действие и солидарность" (PAS), вице-председателем которой является Гаврилица, есть большинство для принятия законов и утверждения правительства - 63 голоса из 101. Фракция партии "Шор" насчитывает шесть депутатов, а Блок коммунистов и социалистов насчитывает 32 депутата. Оппозиция заявила, что не будет поддерживать новое правительство.