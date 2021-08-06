Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 19:09Заразились
на 06.08В России 6 402 564+22 660В мире 200 924 905+687 940
Борьба13:30Мужчины, Финал  Россия БелоруссияПодробнееБокс08:00Мужчины, Финал  Куба РоссияПодробнееБокс08:00Женщины, 1/2 Финала  Россия НидерландыПодробнее

Болгария с 1 октября отменит визовый сбор для детей до 12 лет

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Власти Болгарии с октября отменят визовый сбор для детей до 12 лет, в настоящее время за детей 6-12 лет нужно платить 35 евро, сообщает газета Еconomic.

"Правительство Болгарии с 1 октября отменяет визовый сбор для детей до 12 лет, но увеличивает визовый сбор для взрослых граждан c 60 до 80 евро в связи с изменением визового кодекса Евросоюза. Стоимость заверения документов aпocтилeм, которым занимается МИД страны, cнижeнa c 7 евро дo 2,5 евро", - пишет издание.

Как отмечает газета, повышение визового сбора для взрослых граждан не касается стран, с которыми у Болгарии есть соглашение об упрощении визового режима. Речь идет о России, Азербайджане, Армении и Белоруссии. Для этих стран размер визового сбора при оформлении краткосрочной визы в Болгарию по-прежнему составит 35 евро.

Как сообщает Еconomic, с предложением oб измeнeнии paзмepa визoвыx cбopoв выcтyпил и.o. глaвы MИД Болгарии Cвeтлaн Cтoeв. Он напомнил, что paзмep визoвoгo cбopa в стране нe мeнялcя c 2008 гoдa.

Болгария

Новости

В Турции удалось потушить большинство лесных пожаров

В Турции удалось потушить большинство лесных пожаров

Минск заявил, что Литва организованно доставляет мигрантов к границе Белоруссии

Минск заявил, что Литва организованно доставляет мигрантов к границе Белоруссии

Поставки газа на Украину из ЕС за семь месяцев упали в 8 раз

Правительство Молдавии возглавила Наталья Гаврилица

Граждан РФ в Японии предупредили о готовящихся антироссийских акциях

Граждан РФ в Японии предупредили о готовящихся антироссийских акциях

Что случилось этой ночью: пятница, 6 августа

Русскоязычные хакеры опубликовали данные 1 млн банковских карт

США выразили сожаление, что ОБСЕ не будет наблюдать за выборами в Госдуму

Пандемия коронавируса

CNN узнал о получении разведкой США данных о вирусах в лаборатории Уханя

CNN узнал о получении разведкой США данных о вирусах в лаборатории Уханя

Что произошло за день: четверг, 5 августа

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');