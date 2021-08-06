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Застрявших на леднике россиян спасли и вывезли в Душанбе

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - С ледника Клин в в ущелье Дараи Абдулкахор в Ванчском районе Горно-бадахшанской автономной области Таджикистана благополучно сняли шестерых российских туристов и еще четырех человек, сообщил "Интерфаксу" местный чиновник. Всех доставили в Душанбе.

Россиянам на леднике потребовалась помощь. 4 августа за ними вылетел вертолет Ми-8 погранвойск, на котором были три члена экипажа и два сотрудника туристической компании "Памир-Пик". Около полудня вертолет исчез с радаров. Оказалось, что он совершил жесткую посадку на ледник Хирсон, в ущелье Абдулкахор Ванджского района ГБАО, погиб пилот Сергей Тютин, остальные четверо получили травмы.

Туристов и людей с разбившегося вертолета другой вертолет погранвойск сначала доставил в райцентр Ванч, где им оказали медпомощь в больнице. В середине дня всех их отправили в Душанбе.

По словам районного чиновника, в операции по оказанию помощи российским туристам было задействовано более 100 человек: сотрудников администрации района, силовых структур, спасателей, а также местные жители.

"Группа спасателей выдвинулась к месту происшествия наземным путем, до которого им предстояло идти несколько суток, но к счастью опытному экипажу вертолета удалось сегодня посадить машину на площадке на леднике Клин и забрать туристов", - уточнил собеседник "Интерфакса".

Как сообщила начальник пресс-центра комиссии по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороны при правительстве Умеда Юсуфи, все эвакуированные остаются под наблюдением врачей. По ее словам, теперь спасатели ведомства вместе с пограничниками обдумывают, как вывезти с ледника тело пилота.

Душанбе Клин Таджикистан Ми-8 Сергей Тютин Ванч Умеда Юсуфи

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