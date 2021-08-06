Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 22:22Заразились
на 06.08В России 6 402 564+22 660В мире 200 924 905+687 940
Борьба13:30Мужчины, Финал  Россия БелоруссияПодробнееБокс08:00Мужчины, Финал  Куба РоссияПодробнееВелоспорт11:15Женщины, Финал  Великобритания Дания РоссияПодробнее

В Турции сообщили, что пожары в Анталье почти потушены

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - В турецкой провинции Анталья потушены пожары, однако стихийное бедствие продолжается в районе Ибради, пишут в пятницу турецкие СМИ со ссылкой на слова главы МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

"Пожары в Анталье потушены, за исключением района Ибради", - заявил Чавушоглу на пресс-конференции.

Сообщается, что пожары могут продолжиться: на будущей неделе температура воздуха на юге Турции может прогреться до 50 градусов Цельсия в тени. Однако эксперты отмечают, что на выходных в Турции могут пройти дожди, которые могут улучшить обстановку.

Ранее в пятницу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что удалось потушить 196 очагов возгорания, еще 12 пожаров продолжают полыхать.

По словам Эрдогана, тушение пожаров продолжается в пяти провинциях - Анталье, Мугле, Испарте, Айдын и Денизли.

Пожары в Турции горят уже десять дней. Они разрушили леса и оставили без крова многих жителей пострадавших от стихии районов. Пожары в Турции привели к гибели восьми человек. По меньшей мере 770 жителей пострадали.

Турция Анталья Мевлют Чавушоглу

Новости по теме

Новости

На Россию приходится две трети поставок вина из Грузии

На Россию приходится две трети поставок вина из Грузии

Во Франции 2021 год может оказаться наихудшим по производству вина с 1945 года

Во Франции 2021 год может оказаться наихудшим по производству вина с 1945 года

В Турции удалось потушить большинство лесных пожаров

В Турции удалось потушить большинство лесных пожаров

Минск заявил, что Литва организованно доставляет мигрантов к границе Белоруссии

Минск заявил, что Литва организованно доставляет мигрантов к границе Белоруссии

Поставки газа на Украину из ЕС за семь месяцев упали в 8 раз

Правительство Молдавии возглавила Наталья Гаврилица

Граждан РФ в Японии предупредили о готовящихся антироссийских акциях

Граждан РФ в Японии предупредили о готовящихся антироссийских акциях

Что случилось этой ночью: пятница, 6 августа

Русскоязычные хакеры опубликовали данные 1 млн банковских карт

США выразили сожаление, что ОБСЕ не будет наблюдать за выборами в Госдуму

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');