В Турции сообщили, что пожары в Анталье почти потушены

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - В турецкой провинции Анталья потушены пожары, однако стихийное бедствие продолжается в районе Ибради, пишут в пятницу турецкие СМИ со ссылкой на слова главы МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

"Пожары в Анталье потушены, за исключением района Ибради", - заявил Чавушоглу на пресс-конференции.

Сообщается, что пожары могут продолжиться: на будущей неделе температура воздуха на юге Турции может прогреться до 50 градусов Цельсия в тени. Однако эксперты отмечают, что на выходных в Турции могут пройти дожди, которые могут улучшить обстановку.

Ранее в пятницу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что удалось потушить 196 очагов возгорания, еще 12 пожаров продолжают полыхать.

По словам Эрдогана, тушение пожаров продолжается в пяти провинциях - Анталье, Мугле, Испарте, Айдын и Денизли.

Пожары в Турции горят уже десять дней. Они разрушили леса и оставили без крова многих жителей пострадавших от стихии районов. Пожары в Турции привели к гибели восьми человек. По меньшей мере 770 жителей пострадали.