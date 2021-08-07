Российские военные перед совместными учениями с КНР освоили технику НОАК

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Российские военнослужащие в рамках подготовки к российско-китайскому учению "Сибу/Взаимодействие-2021", овладели основами управления и эксплуатации среднего колесного танка и бронемашины Народно-освободительной армии Китая, сообщил Восточный военный округ (ВВО).

"При подготовке к совместному стратегическому китайско-российскому учению "Сибу/Взаимодействие-2021" с военнослужащими Восточного военного округа, проведено занятие по вождению военной техники Народно-освободительной армии Китая (НОАК). В частности, военнослужащие в ходе мероприятия овладели основами управления и эксплуатации среднего колесного танка и бронемашины НОАК", - говорится в сообщении.

Занятия состоялись на базе боевой подготовки "Цинтунся" в Нинся-Хуэйском автономном районе КНР. По завершении теоретического курса подготовки и занятий на тренажерах, российские экипажи закрепили полученные знания и навыки в ходе практического вождения китайской боевой техники. Тренировки состоялись как раздельно, так и в составе подразделений, сообщили в ВВО.

Как ранее сообщалось, совместное стратегическое Китайско-Российское учение "Сибу/Взаимодействие-2021" состоится с 9 по 13 августа текущего года на полигоне "Цинтунся". В нем примет участие около 13 тысяч военнослужащих, будет задействовано свыше 400 единиц вооружения и военной техники.