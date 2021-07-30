Российские истребители примут участие в совместных учениях в Китае

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Многоцелевые истребители Су-30СМ Восточного военного округа (ВВО) примут участие в совместных учениях "Сибу/Взаимодействие - 2021" на территории Китая, сообщает в пятницу пресс-служба ВВО.

"В состав участников совместного китайско-российского учения от российской стороны входят военнослужащие отряда оперативно-тактической авиации, летчики которого также совершили многочасовой перелет на расстояние свыше 1,5 тыс. км из пункта постоянной дислокации на многоцелевых истребителях Су-30СМ. Также, в предстоящих учениях примет участие личный состав мотострелкового соединения, дислоцированного в Забайкальском крае, а также подразделения специального назначения и аппарата управления", - говорится в сообщении.

С китайской стороны в учениях принимают участие сухопутные войска и военно-воздушные силы Народно-освободительной армии Китая.

Перед учениями российские и китайские военные вместе участвуют в занятиях по боевой подготовке, учат теорию и отрабатывают на практике. Кроме того, участники вместе тренируются, говорится в сообщении.

Планируется, что учение состоится с 9 по 14 августа на одном из полигонов Народно-освободительной армии Китая в Нинся-Хуэйском автономном районе КНР. Ранее сообщалось, что в августовских учениях примут участие около 10 тыс. военнослужащих.