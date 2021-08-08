Франция ввела бескарантинный режим для приезжающих англичан

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Полностью вакцинированные путешественники из Англии теперь могут посещать Францию без карантина, сообщает BBC News.

Компания Brittany Ferries (Паромы Бретани) заявила, что получила "всплеск" бронирований из-за изменений, вступающих в силу в воскресенье. Но турагенты заявили, что ослабление карантина для одного из самых популярных направлений Великобритании произошло "слишком поздно, чтобы спасти лето".

В соответствии с последними изменениями в британской системе светофоров для поездок правила были смягчены для дюжины стран. Франция перешла в желтый список, что означает, что дети и полностью вакцинированные пассажиры из этой страны не должны проходить карантин по возвращении, хотя непривитые путешественники все еще должны самоизолироваться дома в течение 10 дней.