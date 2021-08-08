Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 06:26Заразились
на 07.08В России 6 424 884+22 320В мире 201 746 214+821 309
Художественная гимнастика05:00Женщины, Финал  Болгария Россия ИталияПодробнее

Франция ввела бескарантинный режим для приезжающих англичан

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Полностью вакцинированные путешественники из Англии теперь могут посещать Францию без карантина, сообщает BBC News.

Компания Brittany Ferries (Паромы Бретани) заявила, что получила "всплеск" бронирований из-за изменений, вступающих в силу в воскресенье. Но турагенты заявили, что ослабление карантина для одного из самых популярных направлений Великобритании произошло "слишком поздно, чтобы спасти лето".

В соответствии с последними изменениями в британской системе светофоров для поездок правила были смягчены для дюжины стран. Франция перешла в желтый список, что означает, что дети и полностью вакцинированные пассажиры из этой страны не должны проходить карантин по возвращении, хотя непривитые путешественники все еще должны самоизолироваться дома в течение 10 дней.

Хроника 09 января 2020 года – 08 августа 2021 годаПандемия коронавируса
Великобритания COVID-19 Коронавирус Франция

Новости

Самолет рухнул на нежилой дом в США

В Греции за десять дней сгорело более 56 тыс. гектаров

В Греции за десять дней сгорело более 56 тыс. гектаров

От минских магазинов потребовали убрать товары из Литвы, Польши и Украины

От минских магазинов потребовали убрать товары из Литвы, Польши и Украины
Дипломатическое противостояние

Глава МИД Чехии заявил о необходимости восстановления отношений с РФ

Глава МИД Чехии заявил о необходимости восстановления отношений с РФ
Пандемия коронавируса

Протесты против "санитарных пропусков" прошли в 150 городах Франции

Протесты против "санитарных пропусков" прошли в 150 городах Франции

Ливни помогли взять под контроль пожары в районе Антальи

Ливни помогли взять под контроль пожары в районе Антальи

70-летняя руководительница мафиозного клана арестована в Неаполе

В США среднее число новых пациентов с COVID превысило 100 тысяч в сутки

Число случаев COVID-19 в мире превысило 201,7 млн

Число случаев COVID-19 в мире превысило 201,7 млн

Правительственные войска Афганистана убили губернатора талибов

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');