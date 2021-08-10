Блинкен обсудил атаку на танкер Mercer Street с главой МИД Саудовской Аравии

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Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Государственный секретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел королевства Саудовская Аравия Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом затронули тему атаки на танкер Mercer Street, а также обсудили укрепление сотрудничества в области безопасности, сообщает госдеп.

"Госсекретарь и министр иностранных дел обсудили региональную безопасность и нападение Ирана на M/V Mercer Street в Аравийском море", - говорится в сообщении, распространенном внешнеполитическим ведомством США.

Кроме того, отмечает госдеп, они обсудили укрепление сотрудничества в области безопасности, поддержку Саудовской Аравией всеобъемлющего прекращения огня в Йемене и необходимость немедленных шагов по смягчению гуманитарного кризиса в Йемене.

"Госсекретарь Блинкен подчеркнул необходимость прогресса в области прав человека", - добавили в госдепе.

Ранее сообщалось, что танкер Mercer Street, следовавший без груза из Дар-эс-Салама в Эль-Фуджайру, подвергся нападению на севере Индийского океана. В результате погибли два члена экипажа.

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил, что именно Иран несет ответственность за нападение в Индийском океане на танкер Mercer Street, и израильская разведка имеет доказательства этого.

Власти Ирана отвергли причастность к атаке на танкер в Индийском океане.