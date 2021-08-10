Microsoft будет закупать электроэнергию с солнечной фермы датской Orsted в Техасе

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Датская Orsted AS, работающая в сфере возобновляемой энергетики, будет поставлять американской Microsoft электроэнергию, производимую ее солнечной электростанцией в Техасе.

Как говорится в пресс-релизе Orsted, Microsoft будет получать электричество с солнечной фермы Old 300 Solar Center, которая заработает во втором квартале 2022 года.

Электростанция расположена в округе Форт-Бенд на территории площадью более 1 тыс. гектаров. Orsted арендует ее у местных землевладельцев. Проект Old 300 Solar Center предполагает инвестиции в регион в размере около $400 млн.

"Microsoft ставит перед собой амбициозные цели в области устойчивого развития и борьбы с изменением климата, и мы очень рады поддержать их", - заявил старший вице-президент и коммерческий директор Orsted Вишал Кападиа.

Orsted (бывшая DONG Energy A/S) является одним из мировых лидеров сферы возобновляемой энергетики. Компания занимается разработками и строительством ветряных электростанций, солнечных ферм и биоэнергетических установок, а также поставляет клиентам электроэнергию.