Премьер Польши потребовал отставки вице-премьера

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий попросил президента страны Анджея Дуду отправить в отставку вице-премьера и министра труда, развития и технологий, лидера партии "Согласие" Ярослава Говина, сообщил агентству РАР представитель правительства Петр Мюллер.

Премьер считает, что работа его заместителя не отвечает критериям конструктивного сотрудничества в правительстве. Он отметил, что в партии "Согласие" не поддерживают социально-экономическую антикризисную программу, которую в мае поддержали все члены коалиции.

"Согласие" входит в правящую коалицию "Объединенные правые", которую возглавляет партия "Закон и справедливость".

В ответ на этот шаг Моравецкого все министры, представляющие партию "Согласие" объявили о выходе из коалиционного правительства.

Наблюдатели отмечают, что это создает риск развала правительственной коалиции, что повлечет внеочередные парламентские выборы.