Американский грузовой космический корабль Cygnus стартовал к МКС

Ракета-носитель Antares на стартовой площадке NASA в Уоллопсе. Архивное фото Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Американский грузовой космический корабль Cygnus компании Northrop Grumman отправился к Международной космической станции (МКС) для доставки полезной нагрузки и продовольствия, трансляцию запуска ведёт Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Запуск состоялся в 01:01 по московскому времени c космодрома NASA Уоллопс в штате Вирджиния, США.

Cygnus, снабжённый продовольствием и оборудованием общей массой 3,7 кг, отправился к МКС с помощью двухступенчатой ракеты-носителя Antares 230+ по программе NASA по доставке грузов на МКС Commercial Resupply Services-2 (CRS-2). Ожидается, что Cygnus совершит стыковку с модулем "Юнити" на МКС 12 августа и пробудет на ней три месяца.

Захват корабля для дальнейшей стыковки будет осуществлён манипулятором Canadarm-2, управлять которым будут Меган МакАртур (NASA) и Тома Песке (Европейское космическое агентство, ESA).

Northrop Grumman проводит операции по доставке полезных грузов и вывозу мусора с МКС с помощью Cygnus с 2014 года. Этот запуск стал 16-м для грузового корабля. Первый успешный запуск Cygnus состоялся 18 сентября 2013 года.