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Американский грузовой космический корабль Cygnus вышел на орбиту Земли

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Ракета-носитель Antares американской компании Northrop Grumman успешно вывела на орбиту Земли грузовой корабль Cygnus, который направляется к Международной космической станции (МКС) для доставки полезной нагрузки и продовольствия, трансляцию запуска ведёт Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Cygnus отделился от второй ступени ракеты и вышел на стабильную орбиту в 01:10 (мск) на высоте 179 км над поверхностью Земли. Запуск ракеты-носителя состоялся в 00:56 по московскому времени c космодрома NASA Уоллопс в штате Вирджиния, США. Cygnus, снабжённый продовольствием и оборудованием общей массой 3,7 кг, отправился к МКС с помощью двухступенчатой ракеты-носителя Antares 230+ по программе NASA по доставке грузов на МКС Commercial Resupply Services-2 (CRS-2).

Ожидается, что Cygnus совершит стыковку с МКС 12 августа и пробудет на ней три месяца, перед тем, как вернуться на землю с приблизительно 3,7 кг мусора.

Northrop Grumman проводит операции по доставке полезных грузов и вывозу мусора с МКС с помощью Cygnus с 2014 года. Этот запуск стал 16-м для грузового корабля. Первый успешный запуск Cygnus состоялся 18 сентября 2013 года.

Antares МКС Cygnus NASA

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