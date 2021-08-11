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Выданный Россией боец MMA осужден в Белоруссии на 2,5 года колонии

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Бойца MMA, заслуженного мастера спорта Белоруссии Алексея Кудина, который был экстрадирован из России, на родине приговорили к 2,5 годам колонии за сопротивление правоохранительным органам на акции протеста.

"Кудина осудили на 2,5 года колонии. Это на год меньше, чем просил прокурор", - сообщается в среду в телеграм-канале незарегистрированного в Белоруссии правозащитного центра "Весна".

Что произошло на акции

Согласно материалам дела, Кудин во время акции протеста в Молодечно в августе 2020 года ударил прапорщика внутренних войску Яндолу и подполковника Зорина, они были признаны потерпевшими. Мастера спорта обвинили в сопротивлении сотрудникам органов внутренних дел, сопряженном с применением насилия.

Обвиняемый признал этот факт, однако сказал, что сделал это не умышленно, а в целях самообороны. Кудин пояснил, что не участвовал в акции протеста, а только наблюдал за ней с приятелем. Когда начался разгон, он не убегал, поскольку не считал, что совершал что-либо незаконное. Но когда на Кудина начали наступать сотрудники силовых структур, он, по его словах, отреагировал машинально в целях самообороны.

Спортсмен просил прекратить дело в связи с примирением сторон. Однако, по информации правозащитников, с этим согласился только один потерпевший - Яндола. Другой потерпевший и прокурор выступили против, поэтому ходатайство отклонили.

Подписка о невыезде и задержание в Москве

Спортсмен был задержан 10 августа прошлого года в Молодечно. Две недели он провел в Молодечненском РОВД и СИЗО в Жодино, затем его отпустили под домашний арест, а потом и под подписку о невыезде. 19 ноября должен был пройти суд, на который Кудин не явился, и его объявили в розыск.

21 января Кудина задержали в Москве по запросу белорусских властей, позже его решили экстрадировать в Белоруссию. Европейский суд по правам человека запретил экстрадицию бойца. 25 июня Московский областной суд отказал в жалобе защитников на решение об экстрадиции, и 21 июля спортсмена вывезли в Минск.

Кудин - белорусский боец ММА, заслуженный мастер спорта Белоруссии, чемпион мира по тайскому боксу среди любителей (2006, 2007, 2008, 2011, 2014 годы), чемпион мира по кикбоксингу среди любителей (2007, 2009 годы), а также чемпион мира по кикбоксингу среди профессионалов (2007 год). Проходил службу в спецназе внутренних войск. Часто проводил в Москве свои тренировочные сборы. Кроме того, его интересы представляло российское агентство.

Белоруссия Алексей Кудин

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