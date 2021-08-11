Британца задержали в Германии за работу на российскую спецслужбу

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - В Германии во вторник задержали гражданина Великобритании по подозрению в работе на российскую спецслужбу, сообщила в среду немецкая генпрокуратура.

"Дэвид С. до задержания работал в британском посольстве в Берлине как сотрудник, нанятый на месте. Как минимум в одном случае он передал документы, которые он получил в ходе своей профессиональной деятельности, представителю российской спецслужбы. Обвиняемый получил в качестве вознаграждения за передачу информации наличные деньги, сумма до сих пор не известна", - сказано в поступившем в "Интерфакс" сообщении пресс-службы ведомства.

Сообщается, что мужчина был задержан в Потсдаме. Сейчас проводится обыск в его квартире и на рабочем месте.

"Обвиняемого подозревают в том, что самое позднее с ноября 2020 года он работал на иностранную спецслужбу", - отмечает прокуратура.

В среду суд решит, заключать ли задержанного под стражу.