Дипломаты в Германии не комментируют данные о задержании британца за работу на спецслужбы РФ

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - В посольстве России в Германии отказались комментировать сообщения о задержании подданного Великобритании по подозрению в работе на спецслужбы РФ.

"Посольство России в ФРГ к настоящему времени не располагает какой-либо официальной информацией, полученной от германской стороны, по данному вопросу. Сообщения прессы посольство не комментирует", - сообщили журналистам в пресс-службе посольства России в Берлине.

От комментариев отказались и в посольстве Великобритании. "Я знаю об инциденте, но за всеми комментариями по этому поводу мы просим обращаться в британское министерство внутренних дел", - сказала "Интерфаксу" в среду представитель пресс-службы посольства.

Ранее в среду немецкая генпрокуратура сообщила, что британца Дэвида С. задержали в Потсдаме 10 августа по подозрению в работе на российскую спецслужбу.

"Дэвид С. до задержания работал в британском посольстве в Берлине как сотрудник, нанятый на месте. Минимум в одном случае он передал документы, которые он получил в ходе своей профессиональной деятельности, представителю российской спецслужбы. Обвиняемый получил в качестве вознаграждения за передачу информации наличные деньги, сумма до сих пор не известна", - сказано в поступившем в "Интерфакс" сообщении пресс-службы ведомства.

"Обвиняемого подозревают в том, что самое позднее с ноября 2020 года он работал на иностранную спецслужбу", - отмечает прокуратура.

В его квартире и на рабочем месте проводится обыск. В среду суд решит, заключать ли задержанного под стражу.