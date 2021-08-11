В Германии арестовали предполагаемого российского агента

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Федеральный суд в Германии санкционировал арест поданного Великобритании Дэвида С., которого задержали по подозрению в работе на российскую спецслужбу. Об этом сообщила Генпрокуратура Германии.

Британца задержали 10 августа в Потсдаме, у него провели обыск, как сообщило ранее в среду надзорное ведомство. До задержания он работал в британском посольстве в Берлине, его наняли уже в Германии.

По версии следствия, он по меньшей мере один раз передал представителю российской спецслужбы документы, с которыми имел дело по работе.

В Скотленд-Ярде заявили, что участвовали в расследовании дела и задержание стало результатом этого сотрудничества. Там добавили, что основное следствие по-прежнему будет проходить в Берлине.

"Не комментируем", - заявили "Интерфаксу" в четверг в пресс-бюро СВР.

В посольстве России в Германии также отказались от комментариев.

Представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер заявил, что ведомство серьезно отнеслось к сообщению Генпрокуратуры и будет следить за развитием событий.

"Шпионские действия партнеров на немецкой территории - это не то, что мы готовы принять", - сказал он.

"Указание на то, что задержанный действовал по заказу российской спецслужбы, мы воспринимаем чрезвычайно серьезно, поскольку шпионаж за союзником на немецкой территории совершенно неприемлем, мы солидарны в этом с британскими друзьями", - сказал вскоре журналистам глава МИД Германии Хайко Маас.