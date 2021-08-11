МИД ФРГ обеспокоен задержанием подозреваемого российского агента

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - В МИД Германии очень серьезно восприняли сообщение Генпрокуратуры страны о задержании британца по подозрению в работу на Москву и будут внимательно следить за расследованием, сообщил представитель министерства Кристофер Бургер.

"Шпионские действия партнеров на немецкой территории - это не то, что мы готовы принять", - сказал он.

Как сообщила Генпрокуратура ФРГ, в Потсдаме был задержан британец Дэвид С., работавший в посольстве Великобритании в Берлине. Его заподозрили в том, что он по меньшей мере один раз передал представителю российской спецслужбы документы, с которыми имел дело по работе.

В Скотленд-Ярде заявили, что участвовали в расследовании дела, но основное следствие ведется в Берлине.

Посольство России в Германии от комментариев отказалось.