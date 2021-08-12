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Госдеп США призвал президента Польши не подписывать закон о реституциях

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил озабоченность утверждением польским сенатом законопроекта об ограничении по срокам реституций жертвами холокоста и призвал польского президента Анджея Дуду не подписывать его.

"Мы глубоко обеспокоены тем, что парламент Польши принял закон, серьезно ограничивающий процесс реституции имущества жертв холокоста и членов их семей, других владельцев еврейской и нееврейской собственности, незаконно конфискованной в коммунистическую эпоху Польши", - говорится в распространенном госдепом заявлении дипломата.

Блинкен призвал Дуду не подписывать этот законопроект или, в соответствии с полномочиями президента, передать его в Конституционный трибунал Польши. По его словам, Польше необходим всеобъемлющий закон для урегулирования претензий в отношении конфискованного имущества, чтобы "обеспечить определенную меру справедливости для пострадавших от незаконной конфискации".

В минувшую среду польский сенат утвердил принятый ранее сеймом (нижней палатой парламента) законопроект об ограничении 30 годами с момента административного решения права оспаривать право на собственность жертвами холокоста.

После принятия законопроекта сеймом министр иностранных дел Израиля Яир Лапид назвал его "аморальным", и предупредил, что он нанесет "серьезный ущерб отношениям между двумя странами".

С критикой законопроекта выступили также некоторые американские сенаторы.

США Польша

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