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Умерла исполнительница роли миссис Хадсон в сериале "Шерлок"

Умерла исполнительница роли миссис Хадсон в сериале "Шерлок"
Фото: Simon James/GC Images

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Британская актриса Уна Стаббс, исполнившая роль миссис Хадсон в сериале "Шерлок" с Бенедиктом Камбербэтчем, умерла в возрасте 84 лет.

"Мама тихо ушла сегодня в окружении семьи в Эдинбурге. Мы просим уважения к частной жизни и понимания в самый сложный и печальный момент", - говорится в заявлении родственников Стаббс, которое приводит сайт The Guardian.

Агент актрисы Ребекка Блонд сообщила телеканалу BBC News, что последние несколько месяцев она болела.

Стаббс начала свою карьеру еще в 1960-х годах. В 1963 году вышел фильм с ее участием "Летние каникулы", в котором также снялся певец и музыкант Клифф Ричард. Большую известность ей принесла роль Риты в сериале "Пока смерть не разлучит нас", который выходил в 1966-1974 годах.

В 1998 году Стаббс появилась в детективном сериале "Убийства в Мидсоммере", а одной из последних известных ее работ стала роль миссис Хадсон в сериале "Шерлок", который выходил в 2010-2017 годах.

Великобритания Уна Стаббс

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