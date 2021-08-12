В Совфеде заявили, что РФ будет отражать атаки талибов на границе

Сенатор Джабаров отметил, что судьба Кабула после сдачи нескольких городов талибам, скорее всего, уже предрешена

Беженцы, прибывшие в Кабул из афганских провинций, захваченных боевиками Фото: Paula Bronstein/Getty Images

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Россия не намерена входить в Афганистан в случае падения правящего режима и будет отражать атаки талибов (движение Талибан" запрещено в РФ) на границе в случае такой угрозы, заявил первый замглавы международного комитета Совета Федерации РФ Владимир Джабаров.

"Талибы уверяют, что никому угрожать не собираются, но мы будем начеку. Мы сможем им противостоять, даже не заходя на территорию Афганистана, отражая их атаки", - сказал Джабаров "Интерфаксу" в четверг, отвечая на вопрос, как будет реагировать Россия в случае, если правящий режим в Афганистане падёт.

В целом сенатор назвал ситуацию тревожной. "Судя по тому, как быстро уходили силы обороны Афганистана, как, по сути, без боя сдали два города, скорее всего, судьба Кабула предрешена - и вопрос будет решет в ближайшее время", - сказал Джабаров.

По его мнению, "угроза расправы нависла над госслужащими, чиновниками, руководством Афганистана".

"Появятся беженцы, которые двинутся к ближайшим соседям. Серьёзный вопрос – кто их будет принимать, на какой территории. Могут пойти в Турцию, Иран, куда угодно", - отметил сенатор.

В четверг стало известно о взятии под контроль талибов городов Герат, Кандагар, Газни и Таринкот. За последние дни талибы захватили столицы 12 провинций - Нимроз, Джаузджан, Сари-Пуль, Кундуз, Тахар, Саманган, Фарах, Баглан, Бадахшан, Герат, Кандагар и Калайи-Нау.

Накануне агентство Associated Press отмечало, что боевики "Талибана" контролируют уже две трети территории Афганистана.