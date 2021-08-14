Посольство Индонезии продолжит деятельность в Кабуле

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Посольство Индонезии продолжит свою деятельность в Кабуле, заявил заместитель министра иностранных дел страны Абдул Кадир Джилани на встрече с заместителем главы переговорной делегации движения "Талибан" (запрещено в России) Маулави Абдул Саламом Ханафи.

Как сообщил в твиттер член переговорной группы и пресс-секретарь офиса талибов в Катаре Сухаил Шахин, встреча проходила в режиме видеоконференции. Шахин отметил, что Джилани подтвердил поддержку своей страной мирного процесса в Афганистане, заявив: "Мы сохраним наше посольство в Кабуле для продолжения прочных отношений между двумя странами".

"На встрече стороны обсудили продолжающийся мирный процесс и статус-кво Афганистана. Делегация Исламского Эмирата Афганистан (администрация "Талибана") заявила, что не будет создавать проблем дипломатическим представительствам, НПО, их местным и иностранным сотрудникам, и намерены создать для них безопасные условия", - сообщил Шахин, отметив, что талибы уже обеспечили им необходимую безопасность на подконтрольных им территориях.

По утверждению радикалов, к вечеру пятницы они уже завладели столицами 18 из 34 провинций страны.