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Глава МИД Турции выразил соболезнования в связи с гибелью экипажа Бе-200

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Турции Мевлют Савушоглу выразил соболезнования по поводу гибели российских и турецких членов экипажа самолета Бе-200, участвовавшего в тушении природных пожаров.

"С глубоким прискорбием узнал о гибели турецкого и российского экипажа в трагической авиакатастрофе, произошедшей во время тушения пожара в Кахраманмараше. Выражаем наши соболезнования турецкому и российскому народу. Их героические жертвы не будут забыты!", - заявил он, чьи соболезнования опубликованы в твиттере посольства РФ в Турции.

О том, что погибли пять российских военных и трое граждан Турции, которые находились на борту самолета Бе-200, потерпевшего в субботу крушение, сообщило ранее Минобороны РФ.

Бе-200 тушил в Турции пожары.

По данным Минобороны России, самолет потерпел катастрофу 14 августа около 15:10 по Москве при заходе на посадку после выполнения задачи по тушению очагов пожара в районе города Адана.

Турция Мевлют Савушоглу Бе-200

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