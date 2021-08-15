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Число погибших в результате землетрясения в Гаити превысило 200

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - По меньшей мере 227 человек погибли в результате землетрясения магнитудой 7,2, произошедшего в Гаити в субботу, пострадавших и пропавших без вести сотни, сообщает Associated Press со ссылкой на управление гражданской защиты Гаити.

Среди погибших оказался бывший сенатор Гаити Жан Габриэль Фортуне. Его тело было обнаружено под завалами отеля в городе Ле-Ке.

По данным The Guardian, больше всего от землетрясения пострадал юго-запад острова Гаити, но ощутили его во всех странах Карибского бассейна. Разрушено и повреждено множество жилых домов и общественных зданий, объекты инфраструктуры, автомобили. Размер ущерба пока не известен.

Издание отмечает, что многие сравнивают это стихийное бедствие с землетрясением на Гаити в 2010 году, в результате которого погибли около 200 тыс. человек. Тогда почти полностью был разрушен Порт-о-Пренс, в этот раз, по предварительным данным, масштаб разрушений в столице оказался значительно меньше.

Как сообщалось, в субботу у побережья Гаити произошло землетрясение магнитудой 7,2, за которым последовало несколько афтершоков магнитудой до 5,2. Эпицентр землетрясения находился примерно в 160 км от столицы Порт-о-Пренс. Премьер-министр Гаити Ариэль Анри ввел в стране чрезвычайное положение на один месяц.

Гаити

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