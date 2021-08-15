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В партии ОПЗЖ сообщили о гибели мэра Кривого Рога Павлова

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Мэр Кривого Рога Днепропетровской области, член партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Константин Павлов найден мертвым. Об этом в своем фейсбуке написал народный депутат и сопредседатель ОПЗЖ Вадим Рабинович.

Эту информацию подтвердил генеральный продюсер телеканала "112 Украина", экс-кандидат в депутаты от ОПЗЖ Артем Марчевский.

Агентство "Интерфакс-Украина" пока не располагает официальными комментариями правоохранительных органов по этому поводу.

Между тем местное издание "0564.ua" сообщает, что Павлов, по предварительным данным, совершил самоубийство.

"В селе Вольное, Криворожского района, в собственном доме погиб городской глава Константин Павлов... В настоящее время у дома городского головы в селе Вольное находятся сотрудники полиции, СБУ. Дом мэра огражден пестрой лентой, работают правоохранители. По предварительной версии, произошло самоубийство. Сейчас выясняются обстоятельства", - говорится в сообщении.

Факт гибели Павлова изданию подтвердил бывший депутат парламента Андрей Гальченко, находящийся на месте происшествия: "Пока ничего не ясно. Но факт, к сожалению", - сказал он.

К дому погибшего также подъехал первый вице-мэр Кривого Рога Константин Беликов и бывший городской голова Юрий Вилкул.

Украина ОПЗЖ Кривой Рог Константин Павлов

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