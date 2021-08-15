На Украине завели дело об убийстве после гибели мэра Кривого Рога

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Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - В Национальной полиции Украины подтвердили информацию о гибели мэра Кривого Рога (Днепропетровская область), члена партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Константина Павлова.

В сообщении на странице Нацполиции в фейсбуке уточняется, что открыто уголовное производство по ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

По данным ведомства, соответствующее сообщение в полицию поступило 15 августа около 16:00. Тело мужчины с огнестрельным ранением было обнаружено на веранде собственного дома.

В МВД Украины агентству "Интерфакс-Украина" подтвердили, что рядом с погибшим было найдено охотничье ружье. Там уточнили, что погибший - Криворожский городской голова Константин Павлов, 1973 г. рождения.

Ранее об убийстве Павлова сообщил народный депутат и сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Рабинович, а также генеральный продюсер телеканала "112 Украина", экс-кандидат в депутаты от ОПЗЖ Артем Марчевский.