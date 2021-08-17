Лесной пожар уже второй день бушует к северу от Афин

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Пожарные службы Греции второй день борются с новым возгоранием к северу от Афин, сообщает во вторник агентство Associated Press (AP).

Пожар в районе Вилиа к северу от Афин, который начался в понедельник, привел к эвакуации нескольких деревень, а также дома престарелых. Для борьбы с возгоранием в район направлено около 370 пожарных, 115 транспортных средств, 20 сбрасывающих воду воздушных судов. Около 140 пожарных прибыли в Грецию из Польши, чтобы помочь бороться с огнем. Греция также получает помощь от стран Европы и Ближнего Востока.

Также в понедельник начался пожар в районе города Кератея, который находится к югу от столицы. Как сообщил пожарный департамент страны, эти два возгорания стали самыми серьезными среди десятков новых лесных пожаров, которые начались в понедельник.

Во вторник полиция страны задержала двух людей. Один из них – 54-летний мужчина, который поджег бумагу и засохшие растения на окраине деревни к западу от Афин в воскресенье. Во втором возгорании обвиняют 29-летнюю иностранку, чья национальность не раскрывается. Она подожгла сухие листья на площади в центре Афин. Полиция потушила огонь и задержала женщину.

Из-за аномальной жары в августе Греция пострадала от нескольких сотен лесных пожаров. Также в этом месяце сложная ситуация с природными пожарами наблюдалась в Италии, Турции, Черногории, Алжире и Северной Македонии.