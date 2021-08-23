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В Греции борются с новыми лесными пожарами на острове Эвбея

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - В Греции не прекращается борьба с лесными пожарами, в частности, с новым возгоранием на острове Эвбея, сообщают в понедельник местные СМИ.

Новое возгорание на Эвбее произошло утром в понедельник недалеко от деревни Фигия, откуда людей эвакуировали в населенный пункт Мармари на побережье острова. Как сообщило греческое агентство Athens News Agency, в Мармари местные власти занимаются подготовкой лодок на случай эвакуации людей с острова.

Борьбу с новым возгоранием на острове ведут 46 пожарных, 20 пожарных машин, три сбрасывающих воду самолета и два вертолета.

На минувших выходных органы гражданской защиты объявили о крайне высоком риске возникновения новых возгораний в стране.

Из-за аномальной жары в августе Греция пострадала от нескольких сотен лесных пожаров. В результате многочисленных возгораний погибло три человека. Власти страны сообщили, что пожары стали результатом сильнейшей волны жары за последние десятилетия.

Также в этом месяце сложная ситуация с природными пожарами наблюдалась в Италии, Турции, Черногории, Алжире и Северной Македонии.

Греция

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