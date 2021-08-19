Зеленский заявил, что членство в НАТО обеспечит Украине защиту от наступления РФ

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский призвал снять неопределенность относительно вступления Украины в НАТО, заявив, что членство в этом альянсе обеспечит Киеву защиту от нового наступления России, пишет The Washington Post, ссылаясь на интервью главы государства.

Зеленский в интервью The Washington Post и четырем другим СМИ также отметил, что Россия оставила некоторое оборудование возле границы с Украиной и может увеличить присутствие там своих войск "в любой момент".

По словам главы государства, неопределенность относительно вступления Украины в НАТО является "сигналом для других стран, что вам здесь не рады, а Россия уже не за горами, усиливая свое влияние".

Президент Украины также затронул тему коррупции на Украине. Он заявил, что "очень популярно обвинять Украину в коррупции, и это не значит, что я придерживаюсь этих взглядов". "Только с тех пор как стал президентом, меня всегда это оскорбляло. Потому что знаете что? Ни одна страна не свободна от коррупции", - сказал Зеленский.