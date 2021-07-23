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Зеленский подписал указ о неотложных мерах по интеграции Украины в НАТО

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который вводит в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины "О неотложных мерах по углублению интеграции Украины в Организацию Североатлантического договора", принятое на заседании СНБО в июне.

Соответствующий документ №307/2021 вместе с указанным решением Совета был обнародован на сайте президента в пятницу.

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"Ввести в действие решение СНБО от 4 июня 2021 года "О неотложных мерах по углублению интеграции Украины в Организации Североатлантического договора" (прилагается, тайно, без пунктов 3, 5, 7, 8 - несекретно). Контроль за выполнением решения СНБО Украины, введенного в действие настоящим указом, возложить на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в документе.

"Совет национальной безопасности и обороны Украины отмечает, что: общество ожидает от всех ветвей власти конкретных результатов внедрения реформ, которые конвертировались бы в благосостояние и безопасность граждан; подготовка Украины к обретению членства в НАТО является важнейшей государственной задачей; Украина будет рассматриваться реальным кандидатом на членство в НАТО в случае достижения серьезного прогресса во всех сферах жизнедеятельности государства; успешное внедрение внутригосударственных реформ невозможно без эффективного интегрирования принципа обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин во все сферы государственной политики; Украина принимает меры для интенсивного взаимодействия с НАТО и государствами-членами Альянса с целью реализации решений о евроатлантических стремлениях Украины, которые зафиксированы в Декларации Бухарестского саммита, принятой главами государств и правительств, приняли участие в заседании Североатлантического совета в Бухаресте 3 апреля 2008 года", - подчеркивается в тексте решения СНБО, обнародованном на сайте главы государства.

Министерству обороны Украины поручается предпринять меры для пролонгации Меморандума о договоренности между правительством Украины и организацией НАТО по связи и информации, внести на рассмотрение Кабмина предложения по совершенствованию требований по физической безопасности, процессов внутреннего контроля и процедур отчетности по военного имущества, а также принять меры для безотлагательного назначения Военного представителя Миссии Украины при НАТО.

Министерству иностранных дел Украины, Министерству обороны Украины, Администрации Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, Службе безопасности Украины, Службе внешней разведки Украины поручено при участии других заинтересованных госорганов согласовать со стороной НАТО вопросы развития практического сотрудничества с Украиной как партнером НАТО с расширенными возможностями.

Администрации Государственной пограничной службы, Государственной таможенной службе и Минобороны поручено подготовить предложения об упрощении пограничного и таможенного контроля лиц военного и гражданского персонала подразделений вооруженных сил других государств, их личных вещей и оружия подразделений вооруженных сил других государств, прибывающих на Украину на основаниях, определенных законом Украины "О порядке допуска и условиях пребывания подразделений вооруженных сил других государств на территории Украины".

Службе безопасности Украины поручается подготовить и внести в установленном порядке проект закона Украины "О безопасности классифицированной информации" (новая редакция закона Украины "О государственной тайне").

Украина Владимир Зеленский Минобороны Украины НАТО

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