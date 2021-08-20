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Контейнеровоз Ever Given спустя четыре месяца вновь пройдет через Суэцкий канал

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Мега-контейнеровоз Ever Given, полностью блокировавший в течение шести дней движение в Суэцком канале в марте 2021 года, как ожидается, вновь пройдет через него в пятницу.

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Согласно сайту MarineTraffic, судно 5 августа покинуло порт Филикстоу в Англии. По состоянию на вечер четверга, контейнеровоз находится в Средиземном море у берегов Египта, в непосредственной близости от Суэцкого канала. Западные СМИ отмечают, что Ever Given, как ожидается, зайдет в канал в течение пятницы. По некоторым данным, судно направляется в Сингапур на ремонт.

Контейнеровоз Ever Given (фрахтователь - тайваньская Evergreen) сел на мель утром 23 марта после захода в Суэцкий канал из Красного моря. В ходе движения в северном направлении на нем произошло полное отключение электричества, что и могло стать причиной инцидента. По другим данным, главной причиной произошедшего были сильный ветер и мощная песчаная буря. В результате в течение почти недели движение по Суэцкому каналу было парализовано. Инцидент заставил мировых перевозчиков менять маршруты и графики, перенаправлять контейнеровозы в обход через мыс Доброй Надежды. Участники рынка рассматривали все альтернативные маршруты и способы доставки товаров, включая доставку грузов ж/д и авиатранспортом.

Ever Given, на борту которого находилось более 20 тыс. тяжеловесных контейнеров, направлялся из Китая в порт Роттердам (Нидерланды). Судно является одним из крупнейших в своем классе. Его длина достигает 400 метров, ширина - 59 метров. Египетские власти конфисковали Ever Given в апреле и потребовали от владельцев судна $900 млн в качестве вознаграждения. В конечном итоге судно освободили после того, как две стороны достигли соглашения в июле, однако подробности компенсационной сделки сохранили в тайне.

Ever Given Суэцкий канал

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