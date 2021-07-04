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Управление Суэцкого канала достигло соглашения с владельцем Ever Given

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Управление Суэцкого канала заявило, что достигло соглашения об урегулировании финансового спора с японской компанией Shoei Kisen Kaisha Ltd., владеющей контейнеровозом Ever Given, который заблокировал водный путь в конце марта. Об этом сообщает Associated Press.

Подробности и сумма сделки не раскрывались, но известно, что ее заключат 7 июля и в этот же день освободят судно. Контейнеровоз находится в промежуточном канале все время, пока идет разбирательство. Большая часть его экипажа также осталась в Египте.

Управление Суэцкого канала и Shoei Kisen Kaisha Ltd. договаривались о размере компенсации за срыв судоходства по каналу и операцию по буксировке контейнеровоза. Администрация канала сначала требовала $916,5 млн, но позже снизила сумму до $550 млн.

Ever Given, блокировавший в течение шести дней Суэцкий канал, удалось снять с мели 29 марта, судоходство по каналу возобновилось вечером того же дня. В ожидании прохода на подходах к каналу тогда скопилась гигантская пробка, в очереди стояло более 400 судов. Предполагалось, что на разгрузку пробки уйдет от 4 до 6 дней.

Инцидент заставил мировых перевозчиков менять маршруты и графики, перенаправлять контейнеровозы в обход через мыс Доброй Надежды. Участники рынка рассматривали все альтернативные маршруты и способы доставки товаров, включая доставку грузов ж/д и авиатранспортом.

Ever Given Суэцкий канал

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