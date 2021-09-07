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В Гаити число жертв землетрясения возросло до 2248

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Число жертв произошедшего 14 августа землетрясения на Гаити возросло до 2 248, сообщает EADaily со ссылкой на управление гражданской защиты республики.

Ранее сообщалось о 2 207 погибших. По данным ведомства, пострадали 12 763 человека. 329 человек числятся пропавшими без вести. Более 53 тысяч зданий в регионе разрушены полностью, более 83 тысяч — частично.

Утром 14 августа в районе Гаити произошло землетрясение магнитудой 7,2. Эпицентр находился в 40 км от города Ле-Ке с населением около 125 тысяч человек, очаг залегал на глубине 10 км. Серьезно пострадали департаменты Юг, Гранд-Анс и Нипп. Правительство на месяц ввело режим чрезвычайного положения.

Гаити

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