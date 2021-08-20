Компания Activision представила тизер игры Call of Duty: Vanguard
Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Компания Activision представила тизер новой части серии игр Call Of Duty.
Игра в формате шутера посвящена событиям Второй мировой войны. Разработчики открыли предзаказы. Предполагается, что полноценный релиз Call of Duty: Vanguard состоится 5 ноября и игра будет доступна на ПК, а также консолях PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X/S.
Стоимость Call Of Duty: Vanguard начинается от 3,5 рублей.