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Компания Activision представила тизер игры Call of Duty: Vanguard

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Компания Activision представила тизер новой части серии игр Call Of Duty.

Игра в формате шутера посвящена событиям Второй мировой войны. Разработчики открыли предзаказы. Предполагается, что полноценный релиз Call of Duty: Vanguard состоится 5 ноября и игра будет доступна на ПК, а также консолях PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X/S.

Стоимость Call Of Duty: Vanguard начинается от 3,5 рублей.

США Activision Call of Duty

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