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Гражданина Белоруссии приговорили к исправительным работам за дебош в самолете

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Магаданской городской суд признал виновным гражданина Белоруссии в хулиганстве в самолете и приговорил к исправительным работам на 13 месяцев, засчитав те 4,5 месяца, что он просидел по стражей, сообщила в пятницу Дальневосточная транспортная прокуратура.

"Инцидент произошел в марте 2021 года. Обвиняемый в пьяном состоянии ругался на членов экипажа и пассажиров, мешал работе бортпроводников и опрокинул тележку с напитками. Затем он заперся в туалетной кабинке, где бил кулаками по стене, беспокоя пассажиров", - говорится в сообщении.

Иностранного гражданина задержали сотрудники транспортной полиции в аэропорту. По решению суда его заключили под стражу, где он находился с 27 марта по 12 августа.

Суд приговорил обвиняемого к 13 месяца исправительных работ. Но суд зачел время пребывания под стражей - один день к трем дням работ. В итоге 28-летнего гражданина Белоруссии освободили уже в зале суда, говорится в сообщении.

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