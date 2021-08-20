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Израиль разрешил прививать людей старше 40 лет тремя дозами COVID-вакцины

Израиль разрешил прививать людей старше 40 лет тремя дозами COVID-вакцины
Фото: Ilia Yefimovich/picture alliance via Getty Images

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Власти Израиля впервые в мире одобрили третью дозу вакцин от коронавируса COVID-19 для людей в возрасте от 40 до 50 лет, сообщает в пятницу агентство Associated Press (AP).

Ранее в августе израильские власти также разрешили прививать третьей дозой вакцин жителей в возрасте 50-60 лет.

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннетт, которому 49 лет, в пятницу получил третью дозу вакцины от COVID-19.

"Если мы займемся этим и получим третью дозу вакцин, мы сможем остановить (введение - ИФ) четвертого локдауна", - привело издание The Jerusalem Post слова премьера перед вакцинацией.

По данным Associated Press, в Израиле с населением около 9,3 млн человек две дозы вакцины получили более 5,4 млн жителей, а три - 1,3 млн.

Кроме Израиля решение предоставить некоторым категориям граждан возможность сделать третью дозу вакцины приняли Германия и США.

Всего за весь период пандемии в Израиле было зарегистрировано более 970 тысяч случаев заражения коронавирусом и около 6,7 тыс. смертей от заболевания.

Хроника 09 января 2020 года – 20 августа 2021 годаПандемия коронавируса
Израиль

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