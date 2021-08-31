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Суточный прирост COVID-19 в Израиле впервые превысил 11 тысяч случаев

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - По уточненным данным Минздрава Израиля, в стране за минувшие сутки впервые выявили 11 077 новых случаев заражения коронавирусом, это рекордный показатель суточного прироста для страны с начала пандемии, пишет The Times of Israel.

Ранее ведомство сообщило о 10 947 новых случаях COVID-19 за сутки, но затем эти данные были пересмотрены.

В тяжелом состоянии в больницах находятся 716 заболевших, это относительно стабильный показатель. 159 из них подключены к ИВЛ. В Минздраве опасаются, что начало учебного года может вызвать новый всплеск заболеваемости.

Во вторник в стране выявили уже 5 393 новых случаев заражения, всего в стране болеют COVID-19 83 470 человек. Умерли с начала пандемии 7043 заболевших.

В Израиле уже началась кампания по ревакцинации от коронавирусной инфекции. Бустерные прививки в первую очередь начали предлагать пожилым и людям с хроническими заболеваниями. Постепенно возрастная планка понижается. 31 августа командование Армии обороны Израиля объявило, что начнет ревакцинировать военнослужащих, даже в возрастной группе от 18 до 30 лет.

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Израиль коронавирус Минздрав

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