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Черногория отменила все ограничения для туристов из России

Черногория отменила все ограничения для туристов из России
Фото: Денис Вышинский/ТАСС

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Черногория отменяет все ограничения на посещение страны для граждан России, Белоруссии, Украины и Северной Македонии. Об этом в твиттере сообщил глава Минфина страны Милойко Спаич.

"Рады сообщить вам, что для посещения Черногории в туристический сезон 2021, для граждан Российской Федерации, Республики Белоруссии, Украины и Северной Македонии будут сняты все ограничительные меры, в том числе ПЦР-тестирование", - написал он по-русски.

В конце марта правительство Черногории сообщило, что обсуждает план по снятию ограничений и возобновлению иностранного туризма летом 2021 года.

До сих пор иностранцам при въезде в страну было нужно предъявить один из трех документов: справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус, сделанным не ранее чем за 72 часа до пересечения границы, справку с положительным результатом анализа на антитела IgG или сертификат о полном курсе вакцинации от коронавируса, в том числе российской вакциной "Спутник V".

В начале апреля Черногория продлила для россиян до 31 октября безвизовый въезд на срок до 90 дней.

Хроника коронавируса. Апрель.

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Хроника 09 января 2020 года – 20 апреля 2021 годаПандемия коронавируса
Черногория Минфин коронавирус Милойко Спаич

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