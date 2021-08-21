Греция завершила строительство заграждений на границе с Турцией

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Греческие власти сообщили о завершении строительства 40-километрового заграждения на границе с Турцией, пишет в субботу The Guardian.

Эта мера принята превентивно для того, чтобы пресечь возможное увеличение потока беженцев в Европу со стороны Турции после того, как в Афганистане власть фактически перешла руки талибов (террористическое движение "Талибан" запрещено в России).

"Мы не можем пассивно ждать возможного удара. Наши границы останутся надежными и неприкосновенными", - прокомментировал ситуацию министр по делам гражданской защиты Греции Михалис Хрисохидис.

Ранее в августе в Афинах заявили, что рассчитывают на то, что изменение ситуации в Афганистане не скажется на увеличении потока беженцев в Грецию.

"Очевидно, что наша страна не станет "воротами" для новой волны беженцев", - заявлял греческий министр по делам миграции Нотис Митаракис.

По его словам, пока "динамика указывает на небольшой уровень прибытий мигрантов, однако все зависит от потока в Турцию, и от отношения Турции".

"Мы никогда более не пожелаем вновь увидеть сцены, свидетелями которых мы стали в 2015 году", - отметил министр, вспомнив о самом массовом потоке мигрантов, который в новейшей истории пришлось пережить Греции.

Как сказал тогда Митаракис, теперь, после вывода войск США из Афганистана, единственное решение заключается в том, чтобы "продвигать региональные инициативы под эгидой ООН, ЕС и соседних стран, выдвигать для новых афганских властей жесткие дипломатические и экономические условия, особенно по вопросам, касающимся соблюдения прав человека, и в частности женщин и детей".