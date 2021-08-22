Кличко не пустили в киевский аэропорт встречать Меркель

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Киевскому мэру Виталию Кличко не позволили присутствовать на встрече федерального канцлера Германии Ангелы Меркель в столичном аэропорту "Борисполь".

Соответствующее заявление Кличко сделал в своем телеграм-канале.

"Прибыл в аэропорт "Борисполь", где, по протоколу, как мэр столицы, должен был встречать канцлера Германии Ангела Меркель. Как это было и во время ее прошлых визитов в Киев. Но на этот раз меня не пустили. Силой прорываться, конечно, не буду. Но такое в моей практике мэра - впервые", - написал он.

Как сообщалось, Меркель прибудет в Киев с официальным визитом в воскресенье.