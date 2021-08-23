Король Иордании отметил роль Путина в ближневосточном урегулировании

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Король Иордании Абдалла Второй, прибывший с визитом в Россию, отметил роль президента РФ Владимира Путина в палестино-израильском урегулировании, отметил стабилизирующую роль Москвы на Ближнем Востоке.

"Россия всегда была элементом стабильности в нашем регионе, учитывая сложности, с которыми мы сталкиваемся (...) Конечно, нужно сказать о Вашей важной роли в урегулировании палестино-израильского конфликта", - сказал монарх в ходе встречи с Путиным в рамках форума "Армия-2021".

Абдалла Второй также выразил надежду, что Москва и Амман "смогут сыграть стабилизирующую роль, учитывая сложности, которые имеются в Сирии".

"Что касается Афганистана, то действительно сложности существуют. Мы боремся с экстремизмом во всех его проявлениях. А пандемия COVID-19 показала, что нужно в каком-то смысле переиграть существующие роли, перекоординировать наше взаимодействие в этом направлении", - подчеркнул король Иордании.

Иорданский монарх, находящийся с визитом в России, также отметил, что приехал в РФ ознакомиться с возможностями производства вакцин, а также поблагодарил Москву за поставку вакцин от коронавируса в Иорданию.