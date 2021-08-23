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Россия настроена на развитие двустороннего ВТС с Саудовской Аравией

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в российском военном ведомстве настроены на динамичное развитие военно-технического сотрудничества (ВТС) с Саудовской Аравией.

"Настроены на поступательное развитие двустороннего взаимодействия в военной и военно-технической сферах по всему спектру вопросов, представляющих взаимный интерес", - сказал Шойгу на встрече с заместителем министра обороны Саудовской Аравии принцем Xаледом бен Салманом Аль-Саудом в понедельник.

Шойгу поблагодарил принца за то, что он посетил VII-й Международный военно-технический форум "Армия-2021". "На его площадках Вы сможете ознакомиться с новейшим российскими образцами, в том числе с образцами, которые хорошо зарекомендовали себя в Сирии", - сказал Шойгу.

"Рассматриваем Ваше личное участие в Форуме как подтверждение курса Саудовской Аравии на дальнейшее укрепление сотрудничества с Россией", - отметил министр обороны РФ.

Он подчеркнул, что конструктивному диалогу между военными ведомствами двух стран способствуют доверительные и уважительные отношения глав двух государств.

В присутствии Шойгу заместитель министра обороны России Александр Фомин и замминистра обороны королевства подписали соглашение между правительством РФ и правительством Саудовской Аравии о военном сотрудничестве.

Россия Саудовская Аравия Сергей Шойгу

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