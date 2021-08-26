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Землетрясение магнитудой 5,5 произошло на северо-западе Китая

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 5,5 зафиксирован в 282 км восточнее района Шуймогоу (городской округ Урумчи Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР), сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала службы, эпицентр землетрясения, зафиксированного в 02:44 мск в четверг, находился примерно в 831 км к юго-юго-западу от Кызыла (Тува).

По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "очень сильное".

Китай

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