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Зеленский утвердил внешнеполитическую стратегию Украины с курсом в НАТО

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский утвердил стратегию внешней политики страны, предполагающую противодействие России и курс в НАТО. Соответствующий указ был размещен на сайте главы государства в четверг и вступает в силу со дня его опубликования.

Согласно документу, основными стратегическими целями внешнеполитической деятельности Украины являются: курс государства на членство в ЕС и НАТО, обеспечение суверенитета и территориальной целостности страны, противодействие России, продвижение украинского экспорта и привлечение инвестиций, защита прав и интересов граждан Украины за границей.

В июле украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина впервые с момента обретения независимости получит стратегию внешнеполитической деятельности, содержание которой можно систематизировать по трем основным темам.

"Первое - Украина активный участник международной политики. Второе - Украина формирует архитектуру безопасности для себя, региона и мира. И третий. Украина - это страна новых экономических возможностей. Эти три принципа, три подхода будут заложены в каждый шаг, который мы будем осуществлять на внешней арене", - отмечал Кулеба.

Украина НАТО Владимир Зеленский

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