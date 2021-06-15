МИД Украины счел препятствием для членства в НАТО нежелание альянса отправлять сигнал РФ

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Главное препятствие к предоставлению Украине плана действий по членству (ПДЧ) в НАТО именно сейчас - это нежелание отправлять такой сигнал РФ, сообщил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.

"Мы должны честно сказать, что главное препятствие к предоставлению Украине ПДЧ именно сейчас - это нежелание отправлять такой сигнал РФ, и стратегия заключается в том, чтобы работать с теми скептиками, странами, которые еще имеют какие-то обеспокоенности, но параллельно продолжать путь трансформации Украины в интересах украинского народа", - сказал глава МИД в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV в понедельник.

Кулеба подчеркнул, что Украина уже сделала достаточное количество реформ, чтобы получить ПДЧ в НАТО.

Ранее, в понедельник, президент США Джо Байден, отвечая на вопрос журналиста о возможности присоединения Украины к НАТО, заявил, что Украина сможет рассчитывать на план действий по присоединению к Североатлантическому альянсу, когда будет соответствовать определенным критериям, в том числе - искоренит коррупцию. Байден добавил, что решения, по вопросу о присоединении Украины к НАТО будет зависеть не от США, а от "всего альянса".