Советники могут рекомендовать Байдену переназначить Пауэлла главой ФРС

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Советники президента США Джо Байдена могут рекомендовать ему переназначить Джерома Пауэлла председателем Федеральной резервной системы (ФРС) на второй срок при одновременном выдвижении Лейл Брейнард заместителем председателя ФРС по банковскому надзору, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

По словам источников, Байден еще не принял решение и не примет его до осени.

Лейл Брейнард тоже является претендентом на пост главы Федрезерва, однако ее назначение на пост зампредседателя по банковскому надзору может успокоить так называемых "прогрессивных демократов", недовольных тем, что Пауэлл поддержал смягчение финансового регулирования, введенного после кризиса 2008 года, и выступающих против его назначения на второй срок.

Пауэлл пользуется поддержкой многих членов экономической команды Байдена, а также министра финансов США Джанет Йеллен. Однако в прошлом Байден принимал не самые очевидные решения, когда речь шла о назначениях на ключевые экономические посты, отмечают эксперты. Так, в ноябре 2020 года он выдвинул Йеллен на пост главы Минфина, хотя серьезно рассматривал кандидатуру Брейнард, и этот выбор стал сюрпризом даже для некоторых представителей его команды.

Сейчас пост зампредседателя по банковскому надзору ФРС занимает Рэндал Куорлз, и срок его службы истекает в октябре. Эта должность была учреждена после финансового кризиса 2008 года с целью усиления контроля за Уолл-стрит, и Куорлз стал первым, кто занял ее. Он поддержал смягчение жестких посткризисных ограничений, и этим разозлил демократов.

Лейл Брейнард, вошедшая в совет управляющих американского ЦБ в 2014 году, придерживается противоположного подхода к финансовому регулированию.

Четырехлетний срок службы Пауэлла на посту главы ФРС истекает в феврале 2022 года.