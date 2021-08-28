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Сухогруз с 7 тыс. украинской пшеницы затонул в Критском море

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Судно Sea Bird, следовавшее из Украины в Тунис с 7 тыс. тонн пшеницы на борту, затонуло в Критском море к востоку от полуострова Пелопоннес (Греция).

Как сообщает издание Maritime Bulletin, все 16 членов экипажа были найдены и спасены.

Инцидент произошел рано утром 28 августа. Судно затонуло после столкновения. Более подробные сведения не приводятся.

"Судя по позициям судов и траекториям в районе, Sea Bird, вероятно, столкнулся с грузовым судном Haya, которое по состоянию на 06:20 UTC 28 августа дрейфует к северу от предполагаемого места столкновения", - говорится в сообщении издания.

По данным издания, последний сигнал Sea Bird подало в 00:20 по всемирному координированному времени.

"Генеральное грузовое судно Sea Bird, IMO 8202941, дедвейт 7650, постройки 1985 года, флаг Того, менеджер - GMZ Ship Management CO SA, Ливан (EQUASIS)", - уточнило издание данные о затонувшем судне.

Критское море Украина Тунис

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