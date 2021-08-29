Парламентские выборы в Киргизии назначили на 28 ноября

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал указ о проведении 28 ноября выборов депутатов парламента республики, сообщает в воскресенье пресс-служба киргизского лидера.

"Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал указ о назначении выборов депутатов парламента. Указом президента 28 ноября определяется днем проведения выборов депутатов нового созыва", - следует из сообщения пресс-службы.

Согласно Конституции Киргизии, принятой на референдуме 11 апреля, парламент состоит из 90 депутатов и избирается сроком на 5 лет.

27 августа 2021 года вступил в силу конституционный закон "О внесении изменений в конституционный Закон Кыргызской Республики "О выборах президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики", который предусматривает сокращение парламента и новый порядок избрания депутатов. Согласно новым изменениям, предусматривается проведение выборов депутатов парламента по смешанной избирательной системе. 54 депутата избираются по пропорциональной системе (открытые списки кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.